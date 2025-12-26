Завтра в некоторых районах Азербайджана выпадет снег
- 26 декабря, 2025
- 12:56
27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 2-4, днем - 6-9 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 60-65%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в северных и западных регионах днем возможны осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.
Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – 7-10 градусов тепла, ночью в горах – 5-10 градусов мороза, днем – 0-3 градуса тепла.
В некоторых горных районах ночью возможен гололед.