    Завтра в некоторых районах Азербайджана выпадет снег

    Экология
    • 26 декабря, 2025
    • 12:56
    Завтра в некоторых районах Азербайджана выпадет снег

    27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 2-4, днем ​​- 6-9 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем ​​- 60-65%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в северных и западных регионах днем ​​возможны осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем ​​– 7-10 градусов тепла, ночью в горах – 5-10 градусов мороза, днем ​​– 0-3 градуса тепла.

    В некоторых горных районах ночью возможен гололед.

    прогноз погоды снег гололед
