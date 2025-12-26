Движение транспорта на одной из центральных улиц Баку будет ограничено

С 00:00 27 декабря движение будет ограничено на участке от улицы Гасана Алиева (параллельно проспекту Зии Буниятова) до станции метро "Короглу", а также от улицы Ахмеда Раджабли до улицы Фатали Хана Хойского.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, ограничение движения транспортных средств связано со строительством и вводом в эксплуатацию новой автомобильной дороги.

"Просим водителей отнестись с пониманием к проводимым работам и воспользоваться альтернативной дорогой", - говорится в сообщении.