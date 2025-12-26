Движение транспорта на одной из центральных улиц Баку будет ограничено
Инфраструктура
- 26 декабря, 2025
- 13:18
С 00:00 27 декабря движение будет ограничено на участке от улицы Гасана Алиева (параллельно проспекту Зии Буниятова) до станции метро "Короглу", а также от улицы Ахмеда Раджабли до улицы Фатали Хана Хойского.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно информации, ограничение движения транспортных средств связано со строительством и вводом в эксплуатацию новой автомобильной дороги.
"Просим водителей отнестись с пониманием к проводимым работам и воспользоваться альтернативной дорогой", - говорится в сообщении.
Последние новости
13:27
ANAMA: Жертвами мин и НРБ после Отечественной войны стали 415 человекПроисшествия
13:27
Определены сроки получения первой нефти в рамках повторной разработки Бахар и Гум-денизЭнергетика
13:24
"Зенит" предложил новый контракт футболистке сборной АзербайджанаФутбол
13:18
Движение транспорта на одной из центральных улиц Баку будет ограниченоИнфраструктура
13:14
ЦАХАЛ заявил об ударах по позициям "Хезболлы" в ЛиванеДругие страны
13:12
Турал Ахмедов: Некоторые вузы ближнего зарубежья вводят абитуриентов в заблуждениеНаука и образование
13:10
Анаклаудия Россбах: На WUF13 в Баку ждем не меньше участников, чем на форуме в КаиреИнфраструктура
13:06
Азербайджанская делегация обсуждает в Турции вопросы межрелигиозного диалогаРелигия
13:03