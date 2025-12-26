Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Инфраструктура
    • 26 декабря, 2025
    • 13:10
    Анаклаудия Россбах: На WUF13 в Баку ждем не меньше участников, чем на форуме в Каире

    На 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13) в Баку ожидается участие не менее 25 тысяч человек.

    Об этом в интервью американскому бюро Report рассказала заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах.

    По ее словам, столько участников было зафиксировано на форуме в Каире в 2024 году, и в UN-Habitat рассчитывают на не меньшие показатели в Баку.

    Россбах отметила, что уже начат процесс активного привлечения заинтересованных сторон на международном уровне: "Мы хотим, чтобы WUF стал форумом, которым будут управлять сами участники".

    Она также подчеркнула, что в ходе визита в Азербайджан была запущена Азербайджанская городская кампания, направленная на мобилизацию на национальном уровне: "Мы действительно хотим, чтобы Всемирный форум городов оставил след в странах и городах, где мы работаем, и дал импульс Бакинской городской неделе, которая пройдет до начала Всемирного форума городов. Многое сделано, но у нас еще долгий путь".

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Anaklaudiya Rossbax: Bakıda WUF13-də Qahirədəki iştirakçı sayı qədər qonaqların olacağına ümid edirik

    Лента новостей