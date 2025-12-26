Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    ASCO утроило грузоперевозки по Среднему коридору - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 26 декабря, 2025
    • 12:59
    ASCO утроило грузоперевозки по Среднему коридору - ЭКСКЛЮЗИВ

    ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в этом году втрое увеличило грузоперевозки по Среднему коридору.

    Как сообщили на запрос Report в организации, в январе-ноябре этого года объем контейнеров, перевезенных судами ASCO по коридору, составил 18 542 TEU.

    В аналогичном периоде 2024 года этот показатель составлял 6 186 TEU, то есть в текущем году зафиксирован примерно трехкратный рост контейнерных перевозок.

    За 11 месяцев 2025 года судами ASCO по Каспийскому морю было перевезено 716 460 тонн сухих грузов. Это примерно на 51% больше по сравнению с показателем в 443 843 тонны, зафиксированным за тот же период 2024 года.

    В ASCO сообщили, что в течение года для обеспечения бесперебойной перевозки грузов и повышения конкурентоспособности коридора были применены льготные тарифы на вагонные перевозки, а в пиковые периоды грузопотока на маршрут Актау-Алят были дополнительно привлечены 3 судна сроком на 5 месяцев.

    В настоящее время вагоновместимость паромов и судов типа Ro-Pax, эксплуатируемых ASCO на Среднем коридоре, составляет в общей сложности 584 единицы, а грузоподъемность сухогрузов - 140 тыс. тонн.

    ASCO Средний коридор контейнерные перевозки грузоперевозки
