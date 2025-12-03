Турпоток из Европы в Азербайджан увеличился на 6%

Азербайджан в январе-октябре этого года посетили 190 095 туристов из европейских стран, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно полученной Report информации, за отчетный период из стран Восточной Европы в Азербайджан прибыло 95 060 туристов, что на 3,2% меньше по сравнению с показателем годичной давности.

Среди стран Восточной Европы больше всего туристов прибыло из Украины - 31 282 человека, что на 2,7% больше в годовом сравнении.

За 10 месяцев из стран Западной Европы в Азербайджан прибыло 95 035 туристов. Это на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди стран Западной Европы больше всего туристов прибыло из Великобритании - 22 838 человек. Это на 8,9% меньше по сравнению с показателем годичной давности.