    Турпоток из Европы в Азербайджан увеличился на 6%

    Туризм
    • 03 декабря, 2025
    • 16:58
    Турпоток из Европы в Азербайджан увеличился на 6%

    Азербайджан в январе-октябре этого года посетили 190 095 туристов из европейских стран, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Согласно полученной Report информации, за отчетный период из стран Восточной Европы в Азербайджан прибыло 95 060 туристов, что на 3,2% меньше по сравнению с показателем годичной давности.

    Среди стран Восточной Европы больше всего туристов прибыло из Украины - 31 282 человека, что на 2,7% больше в годовом сравнении.

    За 10 месяцев из стран Западной Европы в Азербайджан прибыло 95 035 туристов. Это на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Среди стран Западной Европы больше всего туристов прибыло из Великобритании - 22 838 человек. Это на 8,9% меньше по сравнению с показателем годичной давности.

