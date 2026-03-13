В Азербайджане в 2025 году насчитывалось около 5,4 тыс. камер с системой распознавания лиц, 4,6 тыс. из которых были установлены в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Кабинета министров за минувший год.

"С помощью систем видеонаблюдения за год было выявлено 22 900 инцидентов, в том числе 2 300 дорожно-транспортных происшествий, 160 фактов нарушения общественного порядка и 982 пожара", - говорится в отчете.

Кроме того, с помощью камер обнаружены 193 человека, находившихся в розыске, а также 23 автомобиля, управлявшихся с регистрационными номерами, принадлежащими другим транспортным средствам.