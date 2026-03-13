Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В Азербайджане в 2025 году насчитывалось около 5,4 тыс. камер с системой распознавания лиц

    Внутренняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 17:29
    В Азербайджане в 2025 году насчитывалось около 5,4 тыс. камер с системой распознавания лиц

    В Азербайджане в 2025 году насчитывалось около 5,4 тыс. камер с системой распознавания лиц, 4,6 тыс. из которых были установлены в Баку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Кабинета министров за минувший год.

    "С помощью систем видеонаблюдения за год было выявлено 22 900 инцидентов, в том числе 2 300 дорожно-транспортных происшествий, 160 фактов нарушения общественного порядка и 982 пожара", - говорится в отчете.

    Кроме того, с помощью камер обнаружены 193 человека, находившихся в розыске, а также 23 автомобиля, управлявшихся с регистрационными номерами, принадлежащими другим транспортным средствам.

    Отчет о деятельности Кабинета министров за 2025 год Камеры с системой распознавания лиц
    Azərbaycanda 2025-ci ildə 5400 üztanıma kamerası istismar olunub
    Ты - Король

