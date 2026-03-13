Azərbaycanda 2025-ci ildə 5400 üztanıma kamerası istismar olunub
Daxili siyasət
- 13 mart, 2026
- 17:15
Azərbaycanda 2025-ci ildə 5 400 üztanıma kamerası istismar olunub.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il üzrə hesabatında qeyd edilib.
Hesabata əsasən, onlardan 4 600-ü Bakıda istismar edilir.
Videomüşahidə vasitələrinin tətbiqi ilə 22 900, o cümlədən 2 300 yol-nəqliyyat hadisəsi, 160 ictimai asayişin pozulması faktı, 982 yanğın və digər hadisələr müəyyən edilmiş, axtarışda olan 193, digər nəqliyyat vasitəsinə verilmiş qeydiyyat nişanı ilə idarə edilən 23 avtomobil müəyyənləşdirilib.
