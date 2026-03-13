Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Азербайджан начал поставки авокадо из Гватемалы

    Бизнес
    • 13 марта, 2026
    • 17:21
    В 2025 году Азербайджан импортировал 536 тонн авокадо на сумму $2,7 млн, что на 25% больше в стоимостном и на 10% больше в количественном выражении по сравнению с показателями 2024 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, в отчетный период Азербайджан закупил из Перу 315 тонн (-0,3%) авокадо на сумму $1,1 млн (на 5% больше показателя годом ранее), из Турции - 195 тонн (-48%) на сумму $293 тыс. (-48%), из Южной Африки - 91 тонну (+25%) на сумму $276 тыс. (+27%).

    В прошлом году впервые за последние 14 лет (примечание: официальная статистика по внешней торговле в открытом доступе имеется с 2011 года) были осуществлены поставки из Гватемалы (0,4 тонны на сумму $1,9 тыс.).

    В 2024 году 45% из 832 тонн авокадо, импортированного в Азербайджан, приходилось на долю Турции, 38% - на долю Перу.

    Государственный комитет статистики
    Azərbaycan Qvatemaladan avokado tədarük etməyə başlayıb
