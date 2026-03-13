İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycan Qvatemaladan avokado tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    • 13 mart, 2026
    • 17:09
    Azərbaycan Qvatemaladan avokado tədarük etməyə başlayıb

    Ötən il Azərbaycan 2,7 milyon ABŞ dolları dəyərində 536 ton avokado (təzə və ya qurudulmuş) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 25 %, kəmiyyət olaraq – 10 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Perudan 1,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 5 % çox) 315 ton (-0,3 %), Türkiyədən 293 min ABŞ dolları dəyərində (-48 %) 195 ton (-48 %), Cənubi Afrikadan 276 min ABŞ dolları dəyərində (+27 %) 91 ton (+25 %), Birləşmiş Tanzaniyadan 259 min ABŞ dolları dəyərində (+65 dəfə) 83 ton (+109 dəfə), İsraildən 217 min ABŞ dolları dəyərində (+8 dəfə) 86 ton (+10 dəfə) avokado alıb.

    Ötən il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq Qvatemaladan tədarük (1,9 min ABŞ dolları dəyərində 0,4 ton) həyata keçirilib.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 832 ton avokadonun 45 %-i Türkiyənin, 38 %-i Perunun payına düşüb.

    Dövlət Statistika Komitəsi Avokado idxalı Qvatemaladan tədarük
    Азербайджан начал поставки авокадо из Гватемалы

    Son xəbərlər

    17:45

    AYNA: 83 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    17:39

    Antuan Semenyo İngiltərə Premyer Liqasında fevralın ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    17:30
    Foto

    İrandan Azərbaycana daha 39 Hindistan vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3

    Daxili siyasət
    17:30
    Foto

    Sahib Ələkbərov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edib

    İqtisadiyyat
    17:26

    Qvardiola Premyer Liqada ən çox ayın baş məşqçisi seçilən üçüncü mütəxəssis olub

    Futbol
    17:25

    Britaniya və Fransa səfirləri Bryanska endirilən zərbələrə görə Rusiya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    17:25
    Foto

    ÜST rəhbəri Bakıdakı Uşaq və Yeniyetmələr üçün Vərəm Sanatoriyasındakı işləri yüksək qiymətləndirib

    Sağlamlıq
    17:23

    Pit Heqset: ABŞ İrandakı məktəbə endirilən zərbə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

    Digər ölkələr
    17:19

    Azərbaycanda ilk dəfə işə başlayanlar üçün sağlamlıq arayışının rüsumsuz verilməsi təklif edilir

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti