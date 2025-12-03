İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycana Avropadan turist axını 6 % artıb

    Turizm
    • 03 dekabr, 2025
    • 15:52
    Azərbaycana Avropadan turist axını 6 % artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycana Avropa ölkələrindən 190 095 turist səfər edib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,9 % çoxdur.

    O cümlədən, hesabat dövründə Şərqi Avropa ölkələrindən Azərbaycana 95 060 turist gəlib. Bu da 1 il əvvələ nisbətən 3,2 % azdır.

    Şərqi Avropa ölkələri arasında ən çox turist Ukraynadan gəlib - 31 282 nəfər. Bu, illik müqayisədə 2,7 % çoxdur.

    Bundan əlavə, Belarusdan 23 229 nəfər (+2,7 %), Polşadan 9 443 nəfər (+5,4 %), Macarıstandan 4 240 nəfər (+22,2 %), Moldovadan 4 084 nəfər (+0,7 %), Rumıniyadan 3 225 nəfər (+4 %), Çexiyadan 3 166 nəfər (+35,2 %), Litvadan 2 510 nəfər (−22,9 %), Bolqarıstandan 2 194 nəfər (-5,5 %) Latviyadan 2 156 nəfər (−13,3 %), Serbiyadan 1 862 nəfər (+2,8 %), Estoniyadan 1 645 nəfər (+2,3),Slovakiyadan 1 633 nəfər (−14,1 %) Xorvatiyadan 1 392 nəfər (+26,8 %), Sloveniyadan 786 nəfər (+40,6 %) Kiprdən 656 nəfər (-8 %), Monteneqrodan 446 nəfər (+44,8 %), Bosniya və Hersoqovinadan 438 nəfər (-0,7 %), Şimali Makedoniyadan 349 nəfər (+56,5 %), Albaniyadan 323 nəfər (−16,8 %), Kosovodan isə 1 ( - 96,3 %) nəfər turist gəlib.

    10 ay ərzində Qərbi Avropa ölkələrindən isə Azərbaycana 95 035 nəfər turist gəlib. Bu da ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 8,8 % çoxdur.

    Qərbi Avropa ölkələri arasında ən çox turist 22 838 nəfər olmaqla Böyük Britaniyadan gəlib. Bu, 1 il əvvəllə müqayisədə 8,9 % azdır.

    Bundan əlavə, Almaniyadan 21 043 nəfər (+17 %), İtaliyadan 12 863 nəfər (+16,3 %), İspaniyadan 6 612 nəfər (+5,7 %), Fransadan 6 024 nəfər (+2,3 %), Niderlanddan 5 463 nəfər (+5,8 %), Avstriyadan 2703 nəfər (+9,5 %), Belçikadan 2 674 nəfər (+11,7 %), Portuqaliyadan 2 359 nəfər (+8,8 %), İsveçdən 2 285 nəfər (-15,9 %), Yunanıstandan 2 074 nəfər (+ % 43,7), İsveçrədən 2 148 nəfər (+4,1 %), İrlandiyadan 1 607 nəfər (+2,6 %), Norveçdən 1 395 nəfər (-18,8 %), Danimarkadan 1 281 nəfər (−15,6 %), Finlandiyadan 809 nəfər (−14,5 %), Lüksemburqdan 415 nəfər (+8,9 %), Maltadan 221 nəfər (-13,7 %), İslandiyadan 207 nəfər (-41,2 %), Andorradan 14 nəfər (-6,7 % ) turist gəlib.

