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Турпоток из Азербайджана в Украину за полгода вырос на 67%

Турпоток из Азербайджана в Украину за полгода вырос на 67% 70% иностранцев, посетивших Украину, являются европейцами
Туризм
18 августа 2021 г. 18:41
Турпоток из Азербайджана в Украину за полгода вырос на 67%

За первые шесть месяцев в 2021 года Украину посетил 1 миллион 424 тысяч 471 иностранец, что на 31% меньше, чем в первом полугодии 2020 года (2 миллиона человек) и на 75% меньше, чем за первые шесть месяцев докарантинного 2019 года (почти 6 миллиона человек).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма (ГАРТ).

В то же время отмечается значительный прирост посетителей Украины во втором квартале 2021 года. За соответствующий период в Украину приехало 3,4 миллиона иностранцев, что в 4 раза больше, чем в 2020 году.

Отмечается, что в первой половине 2021 года наблюдается положительная динамика увеличения туристического потока из таких стран как Саудовская Аравия (в 40 раз), США (+69,6%), Азербайджана (+67%), Армении (+100%) и Грузии (+40%). Кроме того, традиционными рынками для Украины остаются Молдова, Россия, Румыния, Беларусь и Турция.

В ГАРТ уточнили, что 70% иностранцев, посетивших Украину, являются европейцами (на 10% меньше, чем в 2020 году), 24% – представители стран Азиатского региона (на 8% больше), 2,8% приехали из Северной Америки и 1,7% – граждане Африканского континента.

В то же время в первом полугодии украинцы на 15% больше выезжают за границу, чем в прошлом году. Всего выехало 5,7 миллиона граждан. Традиционными направлениями остаются Турция (774 тыс. человек) и Египет (705 тыс. человек).

Также появились новые туристические центры, куда приезжают все больше украинцев. В частности, речь идет о Доминиканской Республике (+228% и 35 тыс.человек), Катаре (11,5 тыс. человек), Мальдивах (10 тыс. человек), Танзании (7 тыс. человек) и Шри- Ланке (2,5 тыс. человек).

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Версия на английском языке Tourist flow from Azerbaijan to Ukraine grows 67%

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