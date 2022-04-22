Туристический поток из Азербайджана вырос почти втрое

В январе-марте текущего года число граждан, выезжавших за рубеж, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 2,7 раза и составило 298,5 тыс. человек.

В январе-марте текущего года число граждан, выезжавших за рубеж, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 2,7 раза и составило 298,5 тыс. человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.

Число посетивших Россию выросло в 2,6 раза, Иран - в 5,1 раза, Турцию - в 2,6 раза, Грузию - в 2,3 раза.

Из отправившихся за рубеж граждан 44,5% посетили Турцию, 18,7% - Россию, 8% - Грузию, 12,9% - Иран, 15,9% - другие страны. 66,4% туристов составили мужчины, 33,6% - женщины.

Из совершивших поездки граждан 39,2% воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортами, 58,4% - воздушным, 2,4% - морским.