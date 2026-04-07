Туристический потенциал Азербайджана впервые представлен в Индонезии

Бюро туризма Азербайджана впервые представило туристический потенциал страны на выставке Indonesia Travel Expo 2026 (ITE) в Джакарте.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в рамках деловых встреч Азербайджан был представлен как привлекательное туристическое направление на индонезийском рынке. Участникам также презентовали новые туристические продукты и услуги.

В ходе мероприятия состоялись встречи, направленные на установление связей с местными туристическими агентствами, а также расширение сотрудничества и изучение новых бизнес-возможностей.

Отмечается, что участие Азербайджана стало важной платформой для продвижения страны на индонезийском рынке как направления "Умра Плюс". В этом контексте были подчеркнуты богатое исламское наследие, исторические мечети, культурные особенности, возможности халяльного питания, природные ресурсы и современная туристическая инфраструктура.

Выставка продолжится 9 апреля в городе Сурабая.

Кроме того, промоционная деятельность в регионе Юго-Восточной Азии охватывает и малайзийский рынок. В этом направлении Бюро туризма Азербайджана провело вебинар для около 20 ведущих туристических агентств Малайзии, специализирующихся на паломничестве Умра, представив страну как направление "Умра Плюс".