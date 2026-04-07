    Туристический потенциал Азербайджана впервые представлен в Индонезии

    Туризм
    • 07 апреля, 2026
    • 10:26
    Туристический потенциал Азербайджана впервые представлен в Индонезии

    Бюро туризма Азербайджана впервые представило туристический потенциал страны на выставке Indonesia Travel Expo 2026 (ITE) в Джакарте.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в рамках деловых встреч Азербайджан был представлен как привлекательное туристическое направление на индонезийском рынке. Участникам также презентовали новые туристические продукты и услуги.

    В ходе мероприятия состоялись встречи, направленные на установление связей с местными туристическими агентствами, а также расширение сотрудничества и изучение новых бизнес-возможностей.

    Отмечается, что участие Азербайджана стало важной платформой для продвижения страны на индонезийском рынке как направления "Умра Плюс". В этом контексте были подчеркнуты богатое исламское наследие, исторические мечети, культурные особенности, возможности халяльного питания, природные ресурсы и современная туристическая инфраструктура.

    Выставка продолжится 9 апреля в городе Сурабая.

    Кроме того, промоционная деятельность в регионе Юго-Восточной Азии охватывает и малайзийский рынок. В этом направлении Бюро туризма Азербайджана провело вебинар для около 20 ведущих туристических агентств Малайзии, специализирующихся на паломничестве Умра, представив страну как направление "Умра Плюс".

    Туристический потенциал Азербайджана впервые представлен в Индонезии
    Туристический потенциал Азербайджана впервые представлен в Индонезии
    Туристический потенциал Азербайджана впервые представлен в Индонезии

    Туристический сектор Indonesia Travel Expo 2026 Государственное агентство по туризму Азербайджана Индонезия Малайзия Юго-Восточная Азия
    Azərbaycanın turizm potensialı ilk dəfə İndoneziyada təqdim olunur
    Azerbaijan promotes tourism at Indonesia Travel Expo 2026

    Последние новости

    11:51

    В Азербайджане будут уточнены виды залоговых активов

    Финансы
    11:47

    В Баку малолетние дети привели в движение автомобиль — погибла женщина

    Происшествия
    11:43

    Каха Каладзе: Дружба и мир на Южном Кавказе не имеют альтернативы

    В регионе
    11:40

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных писем удвоилось

    ИКТ
    11:36

    Швеция намерена отменить постоянный вид на жительство для соискателей убежища

    Другие страны
    11:35

    Милли Меджлис проведет очередное заседание 10 апреля

    Милли Меджлис
    11:33

    В Гарадаге изъято около 71 кг марихуаны

    Происшествия
    11:32

    В Казахстане горит полигон твердых бытовых отходов

    В регионе
    11:31

    IFC поможет Азербайджану упростить реализацию проектов ГЧП

    Финансы
    Лента новостей