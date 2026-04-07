Azərbaycanın turizm potensialı ilk dəfə İndoneziyada təqdim olunur
- 07 aprel, 2026
- 09:50
Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosu (ATB) ötən gün İndoneziyanın paytaxtı Cakartada işə başlamış "Indonesia Travel Expo 2026" (ITE) sərgisində ölkənin turizm potensialını ilk dəfə təqdim edib.
"Report" bu barədə Agentliyə istinadən xəbər verir.
Sərgi çərçivəsində keçirilən işgüzar görüşlərdə Azərbaycan İndoneziya bazarında cəlbedici səyahət istiqaməti kimi tanıdılıb, iştirakçılara yeni turizm məhsulları və xidmətlər barədə məlumat verilib.
Tədbir zamanı yerli səyahət agentlikləri ilə əlaqələrin qurulması, əməkdaşlıqların genişləndirilməsi və yeni biznes imkanlarının araşdırılması istiqamətində görüşlər keçirilib.
İştirak, həmçinin Azərbaycanın İndoneziya bazarında "Umrah Plus" istiqaməti kimi təşviqi baxımından mühüm platforma rolunu oynayıb. Bu çərçivədə ölkənin zəngin İslam irsi, tarixi məscidləri, mədəniyyəti, halal qida imkanları, təbii gözəllikləri və müasir turizm infrastrukturu ön plana çıxarılıb.
Sərgi aprelin 9-da Surabaya şəhərində davam edəcək.
Bununla yanaşı, Cənub-Şərqi Asiya regionunda həyata keçirilən təşviqat fəaliyyəti Malayziya bazarını da əhatə edir. Bu istiqamətdə ATB Malayziyanın Ümrə ziyarəti üzrə ixtisaslaşmış 20-yə yaxın aparıcı səyahət agentliyi üçün ölkəmizi "Umrah Plus" istiqaməti kimi təqdim edən vebinar təşkil edib.