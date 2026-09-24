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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Туристический потенциал Азербайджана представлен в странах Юго-Восточной Азии

    Туризм
    • 24 сентября, 2026
    • 10:02
    Туристический потенциал Азербайджана представлен в странах Юго-Восточной Азии

    Азербайджанское бюро по туризму совместно с тремя представителями местной туристической отрасли 18-23 сентября представило туристический потенциал страны в рамках серии мероприятий в Юго-Восточной Азии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму, мероприятия прошли в столицах Индонезии и Малайзии - Джакарте и Куала-Лумпуре, а также в Сингапуре.

    Встречи собрали в общей сложности 220 представителей туристической отрасли, включая агентства делового туризма (MICE), туроператоров и авиакомпании.

    В рамках мероприятий Азербайджан был представлен как туристическое направление, которое можно сочетать с поездками для совершения умры. Участникам рассказали о богатом культурном наследии Азербайджана, природных туристических возможностях и современной туристической инфраструктуре страны.

    В мероприятиях в Джакарте и Куала-Лумпуре приняли участие посол Азербайджана в Индонезии Рамиль Рзаев и посол Азербайджана в Малайзии Хазар Фархадов.

    В ходе деловых встреч обсуждались возможности сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по установлению новых деловых контактов и расширению существующих связей.

    Туристический потенциал Азербайджана представлен в странах Юго-Восточной Азии
    Туристический потенциал Азербайджана представлен в странах Юго-Восточной Азии
    Туристический потенциал Азербайджана представлен в странах Юго-Восточной Азии
    Туристический потенциал Азербайджана представлен в странах Юго-Восточной Азии
    Туристический потенциал Азербайджана представлен в странах Юго-Восточной Азии
    Туристический потенциал Азербайджана представлен в странах Юго-Восточной Азии
    Туристический потенциал Азербайджана представлен в странах Юго-Восточной Азии
    Государственное агентство по туризму Азербайджана Туризм в Азербайджане Юго-Восточная Азия
    Фото
    Cənub-Şərqi Asiyada Azərbaycanın turizm potensialı təqdim olunub
    Фото
    Azerbaijan's tourism potential presented in Southeast Asia
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