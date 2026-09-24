Туристический потенциал Азербайджана представлен в странах Юго-Восточной Азии

Азербайджанское бюро по туризму совместно с тремя представителями местной туристической отрасли 18-23 сентября представило туристический потенциал страны в рамках серии мероприятий в Юго-Восточной Азии.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму, мероприятия прошли в столицах Индонезии и Малайзии - Джакарте и Куала-Лумпуре, а также в Сингапуре.

Встречи собрали в общей сложности 220 представителей туристической отрасли, включая агентства делового туризма (MICE), туроператоров и авиакомпании.

В рамках мероприятий Азербайджан был представлен как туристическое направление, которое можно сочетать с поездками для совершения умры. Участникам рассказали о богатом культурном наследии Азербайджана, природных туристических возможностях и современной туристической инфраструктуре страны.

В мероприятиях в Джакарте и Куала-Лумпуре приняли участие посол Азербайджана в Индонезии Рамиль Рзаев и посол Азербайджана в Малайзии Хазар Фархадов.

В ходе деловых встреч обсуждались возможности сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по установлению новых деловых контактов и расширению существующих связей.