İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Cənub-Şərqi Asiyada Azərbaycanın turizm potensialı təqdim olunub

    Turizm
    • 24 sentyabr, 2026
    • 09:35
    Cənub-Şərqi Asiyada Azərbaycanın turizm potensialı təqdim olunub

    Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosu 18-23 sentyabrda 3 yerli turizm sənayesi tərəfdaşı ilə birgə Cənub-Şərqi Asiyada keçirilən silsilə tədbirlər çərçivəsində ölkəmizin turizm potensialını təqdim edib.

    "Report" bu barədə agentliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, tədbirlər İndoneziyanın paytaxtı Cakartada, Malayziyanın paytaxtı Kuala-Lumpurda və Sinqapurda keçirilib. Görüşlərdə işgüzar turizm (MICE) agentlikləri, turoperatorlar və aviaşirkətlər də daxil olmaqla ümumilikdə 220 turizm sənayesi nümayəndəsi iştirak edib.

    Tədbirlər çərçivəsində Azərbaycan Ümrə səfərləri ilə birləşdirilə bilən turizm istiqaməti kimi təbliğ olunub. İştirakçılara Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, təbii turizm imkanları və müasir turizm infrastrukturu barədə məlumat verilib.

    Cakarta və Kuala-Lumpurda keçirilən tədbirlərdə müvafiq olaraq Azərbaycanın İndoneziyadakı səfiri Ramil Rzayev və Malayziyadakı səfiri Xəzər Fərhadov iştirak ediblər.

    Silsilə tədbirlər çərçivəsində keçirilən işgüzar görüşlərdə əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub, yeni işgüzar əlaqələrin qurulması və mövcud əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb.

    Cənub-Şərqi Asiyada Azərbaycanın turizm potensialı təqdim olunub
    Cənub-Şərqi Asiyada Azərbaycanın turizm potensialı təqdim olunub
    Cənub-Şərqi Asiyada Azərbaycanın turizm potensialı təqdim olunub
    Cənub-Şərqi Asiyada Azərbaycanın turizm potensialı təqdim olunub
    Cənub-Şərqi Asiyada Azərbaycanın turizm potensialı təqdim olunub
    Cənub-Şərqi Asiyada Azərbaycanın turizm potensialı təqdim olunub
    Cənub-Şərqi Asiyada Azərbaycanın turizm potensialı təqdim olunub
    Dövlət Turizm Agentliyi Azərbaycan Turizm Bürosu (ATB) İndoneziya Malayziya
    Foto
    Туристический потенциал Азербайджана представлен в странах Юго-Восточной Азии
    Foto
    Azerbaijan's tourism potential presented in Southeast Asia
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    10:20

    DSFM: Bütün sosial ödənişlər sentyabrın 25-də yekunlaşdırılacaq

    Maliyyə
    10:19

    "Mançester Yunayted" "Old Trafford"un köhnə ot örtüyünün hissələrini 146 avroya satışa çıxarıb

    Futbol
    10:14

    Azərbaycan 2030-cu ilə qədər buğda toxumu ilə təminatını 100 %-ə çatdırmaq istəyir

    ASK
    10:14

    Boçorişvili: Gürcüstan 2027-ci ildə ATƏT-ə sədrlik etməyə hazırdır

    Region
    10:13

    Fransanın dənizaşırı siyasəti: muxtariyyət, yoxsa "acizliyin desentralizasiyası"?

    Digər ölkələr
    10:12

    Ağciyər xəstəlikləri üçün dərman və tibbi qidaların satınalma həcmi 1,5 dəfə artırılıb

    Sağlamlıq
    10:11

    AQTA sədri: "Bu il zərərli orqanizmlə yoluxmuş 200 tondan çox toxumluq məhsulla bağlı tədbir görülüb"

    ASK
    10:09

    "Formula 1"lə əlaqədar Bakı metropolitenində iş saatı uzadılacaq

    İnfrastruktur
    10:06

    Məcnun Məmmədov: "Toxumluq əkin sahələrində 5 mindən çox parsel üzrə yoxlamalar həyata keçirilib"

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti