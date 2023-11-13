Туристический потенциал Азербайджана представлен в Китае

В китайских городах Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду с 9 по 13 ноября прошла серия презентационных мероприятий, организованных Бюро по туризму Азербайджана с целью знакомства китайской туристической индустрии с туристическим потенциалом нашей страны.

В китайских городах Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду с 9 по 13 ноября прошла серия презентационных мероприятий, организованных Бюро по туризму Азербайджана с целью ознакомления китайской туристической индустрии с туристическим потенциалом нашей страны.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Туристические возможности Азербайджана были презентованы Бюро по туризму совместно с ЗАО "Азербайджанские авиалинии", рядом отелей и 10 местными туристическими компаниями.

Мероприятия собрали около 150 представителей туристического сектора Китая. Их вниманию были представлены видеоролики о различных туристических возможностях Азербайджана, туристическом потенциале нашей страны.

Отметим, что в январе-октябре этого года Азербайджан посетили 20 469 туристов из Китая, что в 7 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В последние годы Азербайджан завоевал репутацию динамично развивающегося культурного и делового центра, привлекательного направления для туристов из Азии.