    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    • 29 декабря, 2025
    • 17:01
    Туристический потенциал Азербайджана представлен в Китае

    Азербайджан в этом месяце представил свой туристический потенциал в ряде городов Китая.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, Азербайджанское бюро туризма совместно с компанией China Travel Group (CTG) организовало серию семинаров в городах Цзинань, Шицзячжуан и Тайюань.

    В семинарах приняли участие более 300 представителей туристической индустрии Китая.

    В рамках мероприятий были представлены презентации, направленные на укрепление сотрудничества в сфере туризма между Китаем и Азербайджаном. Участникам рассказали о туристических продуктах Азербайджана для китайского рынка, культурно-историческом наследии страны, а также об основных туристических маршрутах.

    В январе–ноябре текущего года Азербайджан посетили 60 636 граждан Китая, что на 43,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Çində Azərbaycanın turizm imkanları təbliğ edilib
    Azerbaijan's tourism potential promoted in China

