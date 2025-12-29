Туристический потенциал Азербайджана представлен в Китае

Азербайджан в этом месяце представил свой туристический потенциал в ряде городов Китая.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, Азербайджанское бюро туризма совместно с компанией China Travel Group (CTG) организовало серию семинаров в городах Цзинань, Шицзячжуан и Тайюань.

В семинарах приняли участие более 300 представителей туристической индустрии Китая.

В рамках мероприятий были представлены презентации, направленные на укрепление сотрудничества в сфере туризма между Китаем и Азербайджаном. Участникам рассказали о туристических продуктах Азербайджана для китайского рынка, культурно-историческом наследии страны, а также об основных туристических маршрутах.

В январе–ноябре текущего года Азербайджан посетили 60 636 граждан Китая, что на 43,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.