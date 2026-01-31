Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    • 31 января, 2026
    • 14:51
    Экс-министр культуры Армении, осужденная за мошенничество, попала под амнистию

    Экс-министр культуры Армении Асмик Погосян, осужденная за пособничество и подстрекательство к мошенничеству в особо крупном размере, попала под амнистию.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    СМИ отмечают, что Погосян была приговорена к 4 годам и 6 месяца лишения свободы. Она была признана виновной в злоупотреблении служебным положением, пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству в особо крупном размере. Решение суда в отношении ее вступило в силу сегодня, 31 января. Однако, экс-министр попала под амнистию и тем самым освобождена от наказания.

    Отметим, что Генпрокуратура Армении осенью 2023 года сообщила, что Асмик Погосян, занимавшая пост министра культуры страны в 2012-2016гг (в период когда президентом страны являлся Серж Саргсян - ред.), используя свои служебные полномочия нанесла ущерб государственным интересам. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Решением Антикоррупционного уголовного суда от 6 ноября 2025 года Погосян была признана виновной в злоупотреблении служебным положением, пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству особо крупного масштаба и приговорена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

