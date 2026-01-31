Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В Турции перевернулся микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие

    В регионе
    • 31 января, 2026
    • 14:49
    В Турции перевернулся микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие

    В селе Йолачан района Джизре турецкой провинции Ширнак перевернулся микроавтобус, в результате чего погибли 2 человека.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, микроавтобус, следовавший из Нусайбина в Джизре, перевернулся после того, как водитель потерял управление на скользкой дороге в дождливую погоду.

    В ходе инцидента пострадали восемь человек. Пострадавшие были госпитализированы в государственные больницы Джизре, Идиля и Силопи, жизнь двоих спасти не удалось.

    По факту ведется расследование.

    Türkiyənin Şırnak bölgəsində mikroavtobus aşıb, ölənlər və yaralananlar var
    Лента новостей