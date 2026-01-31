В Турции перевернулся микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие
В регионе
- 31 января, 2026
- 14:49
В селе Йолачан района Джизре турецкой провинции Ширнак перевернулся микроавтобус, в результате чего погибли 2 человека.
Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, микроавтобус, следовавший из Нусайбина в Джизре, перевернулся после того, как водитель потерял управление на скользкой дороге в дождливую погоду.
В ходе инцидента пострадали восемь человек. Пострадавшие были госпитализированы в государственные больницы Джизре, Идиля и Силопи, жизнь двоих спасти не удалось.
По факту ведется расследование.
Последние новости
15:57
Фото
В Бешбармаге обнаружен караван-сарайВнутренняя политика
15:48
Мэр Кишинева: Блэкаут охватил большую часть города - ОБНОВЛЕНОДругие страны
15:37
Банковские вклады населения Азербайджана в 2025 году увеличились на 14,4%Финансы
15:22
Футболист "Кяпяза" признан автором лучшего гола декабря в Премьер-лигеФутбол
15:07
Кредитные вложения в экономику Азербайджана в 2025 году выросли на 9%Финансы
14:51
Экс-министр культуры Армении, осужденная за мошенничество, попала под амнистиюВ регионе
14:49
В Турции перевернулся микроавтобус, есть погибшие и пострадавшиеВ регионе
14:39
Министр энергетики Украины назвал причину блэкаута в странеДругие страны
14:39