İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Türkiyənin Şırnak bölgəsində mikroavtobus aşıb, ölənlər və yaralananlar var

    Region
    • 31 yanvar, 2026
    • 13:36
    Türkiyənin Şırnak bölgəsində mikroavtobus aşıb, ölənlər və yaralananlar var

    Türkiyənin Şırnak əyaləti Cizre rayonun Yolaçan kəndi ərazisində mikroavtobusun aşması nəticəsində 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "CNN Türk" yayıb.

    Bildirilib ki, Nusaybindən Cizre istiqamətinə hərəkət edən mikroavtobus yağış səbəbindən sürüşkən yolda sürücünün nəzarəti itirməsi nəticəsində aşıb. Qəza zamanı yol kənarına aşan nəqliyyat vasitəsindəki 8 nəfər yaralanıb.

    Hadisə yerinə tibbi yardım və jandarma qrupları göndərilib. Yaralılar təcili yardım maşını ilə Cizre, İdil və Silopi dövlət xəstəxanalarına çatdırılıblar.

    İnformasiyaya əsasən, yaralılardan ikisi hospitalda ölüb.

    Qəza ilə bağlı araşdırma aparılır.

    mikroavtobus aşıb Türkiyənin Şırnak əyaləti
    В Турции перевернулся микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие

    Son xəbərlər

    16:03

    "Uğurlu kommunikasiya: səlis nitq və sərlövhə yaradıcılığı" mövzusunda təlim keçirilib

    Daxili siyasət
    15:53

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XV turunda daha bir oyun keçirilib

    Komanda
    15:42

    Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri il ərzində 21 % artıb

    Maliyyə
    15:27

    Elmar Baxşıyev: "Qarabağ" "Nyukasl" üzərində qələbə qazana biləcəyini öz oyunu ilə sübut edib"

    Futbol
    15:12
    Foto

    Beşbarmaqda qədim karvansaray aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    15:10

    Ukraynanın energetika naziri ölkədəki elektrik kəsintisinin səbəbini açıqlayıb

    Energetika
    15:02

    Premyer Liqada ötən ilin dekabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    14:57

    Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri 14 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    14:50

    Moldova və Ukraynanın enerji təchizatında problem yaranıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti