Скорость обращения азербайджанского маната снизилась

Скорость обращения азербайджанского маната на 1 января 2026 года составила 3,20 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,18 пункта меньше, чем на 1 декабря 2025 года и на 0,25 пункта меньше, чем на 1 января прошлого года.

Согласно статистике ЦБА, минимальное значение скорости обращения маната за последние 20 лет было зафиксировано в январе 2015 года (перед девальвацией в феврале), и составило 2,68 пункта. Максимальный показатель отмечался в 2005 году - 15,72 пункта.