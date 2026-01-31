Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Скорость обращения азербайджанского маната снизилась

    Финансы
    • 31 января, 2026
    • 14:39
    Скорость обращения азербайджанского маната снизилась

    Скорость обращения азербайджанского маната на 1 января 2026 года составила 3,20 пункта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,18 пункта меньше, чем на 1 декабря 2025 года и на 0,25 пункта меньше, чем на 1 января прошлого года.

    Согласно статистике ЦБА, минимальное значение скорости обращения маната за последние 20 лет было зафиксировано в январе 2015 года (перед девальвацией в феврале), и составило 2,68 пункта. Максимальный показатель отмечался в 2005 году - 15,72 пункта.

    Скорость обращения маната ЦБА
    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti azalıb
    Azerbaijani manat's circulation velocity down
    Ты - Король

    Последние новости

    15:57
    Фото

    В Бешбармаге обнаружен караван-сарай

    Внутренняя политика
    15:48

    Мэр Кишинева: Блэкаут охватил большую часть города - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:37

    Банковские вклады населения Азербайджана в 2025 году увеличились на 14,4%

    Финансы
    15:22

    Футболист "Кяпяза" признан автором лучшего гола декабря в Премьер-лиге

    Футбол
    15:07

    Кредитные вложения в экономику Азербайджана в 2025 году выросли на 9%

    Финансы
    14:51

    Экс-министр культуры Армении, осужденная за мошенничество, попала под амнистию

    В регионе
    14:49

    В Турции перевернулся микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие

    В регионе
    14:39

    Министр энергетики Украины назвал причину блэкаута в стране

    Другие страны
    14:39

    Скорость обращения азербайджанского маната снизилась

    Финансы
    Лента новостей