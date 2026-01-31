Скорость обращения азербайджанского маната снизилась
Финансы
- 31 января, 2026
- 14:39
Скорость обращения азербайджанского маната на 1 января 2026 года составила 3,20 пункта.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,18 пункта меньше, чем на 1 декабря 2025 года и на 0,25 пункта меньше, чем на 1 января прошлого года.
Согласно статистике ЦБА, минимальное значение скорости обращения маната за последние 20 лет было зафиксировано в январе 2015 года (перед девальвацией в феврале), и составило 2,68 пункта. Максимальный показатель отмечался в 2005 году - 15,72 пункта.
