    Maliyyə
    • 31 yanvar, 2026
    • 13:43
    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti azalıb

    Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycanın milli valyutası - manatın dövretmə sürəti 3,20 bənd təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 0,18 bənd az, ötən il yanvarın 1-nə nisbətən isə 0,25 bənd azdır.

    AMB-nin statistikasına əsasən, manatın dövretmə sürətinin son 20 il ərzində ən aşağı həddi 2015-ci ilin yanvar ayının yekununda, yəni son illərin ilk devalvasiyası ərəfəsində qeydə alınıb və 2,68 bənd təşkil edib. Bu göstəricinin ən yüksək həddi isə 2005-ci ildə (15,72 bənd) qeydə alınıb.

    Скорость обращения азербайджанского маната снизилась
    Azerbaijani manat's circulation velocity down

