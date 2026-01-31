В Бешбармаге обнаружен караван-сарай

На территории Государственного историко-культурного и природного заповедника Бешбармаг археологи обнаружили караван-сарай, сведения о котором ранее встречались в описаниях средневековых путешественников.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом "Охрана и развитие культурного наследия" Государственного агентства по туризму Азербайджана Эльшан Мустафаев.

По его словам, находка имеет большое научное значение и открывает новые возможности для дальнейших исследований. Ожидается, что археологические раскопки на этой территории продолжатся и в 2026 году.

Руководитель "Бешбармагской археологической экспедиции", заведующий отделом археологии раннего бронзового века Института археологии и антропологии НАНА Сафар Ашуров отметил, что раскопки на второй террасе Бешбармагской крепости подтвердили наличие культурного слоя, относящегося к эпохе ранней бронзы - Куро-Аразской культуре.

Он подчеркнул, что установление точного местоположения караван-сарая, о котором упоминали средневековые источники, является важным научным достижением.

"В ходе первичных раскопок была определена структура сооружения, а также обнаружено множество предметов материальной культуры. Совпадение планировки здания с описанием путешественника XVII века Адама Олеария, а также находки нумизматических материалов, мундштуков для кальяна и точильного камня подтверждают, что речь идет именно о караван-сарае", - добавил Ашуров.

Отмечается, что в последний раз сведения об остатках этого караван-сарая были зафиксированы в 1920-х годах советским ученым Евгением Пахомовым, однако в последующие десятилетия его местонахождение установить не удавалось.

Напомним, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 8 июня 2020 года гора Бешбармак была объявлена Государственным историко-культурным и природным заповедником. Территория заповедника расположена в Сиязаньском районе, вблизи села Галашыхы.