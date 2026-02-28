Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 февраля, 2026
    • 23:46
    Трамп рассказал о вариантах США по выходу из конфликта с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть разные варианты по выходу из конфликта с Ираном. По его словам, конфликт можно затянуть или закончить за несколько дней.

    Как передает Report, об этом он заявил американский президент в интервью израильскому 12-му каналу.

    "У меня много вариантов выхода из этой кампании - я могу затянуть ее и захватить всё или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться. В любом случае, им потребуется несколько лет, чтобы оправиться от этой атаки", - заявил глава Вашингтонской администрации.

    Трамп отметил, что во время переговоров в Женеве американская и иранская стороны были близки к сделке. Однако потом "иранцы отступили". "Так я понял, что они на самом деле не хотели сделки",- сказал президент США.

    Он добавил, что если бы США не атаковали Иран в июне в рамках операции "Полуночный молот", Тегеран уже обзавелся бы ядерным оружием.

