    Эрдоган осудил атаки США и Израиля на Иран, а также удары Тегерана по странам региона

    • 28 февраля, 2026
    • 23:45
    Турция считает последние атаки США и Израиля нарушением суверенитета Ирана.

    Как сообщает Report, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в публикации в социальной сети X.

    Он также назвал неприемлемыми атаки Ирана ракетами и БПЛА на страны Персидского залива: "Если проблема не будет решена дипломатическим путем, регион превратится в огненное кольцо. Этого допустить нельзя".

    Эрдоган отметил, что, несмотря на эскалацию в регионе, у Турции нет проблем с обеспечением безопасности границ и защитой воздушного пространства. "Наша армия, полиция и разведка принимают меры на самом высоком уровне", - заявил он.

    Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    РФ и КНР инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.

