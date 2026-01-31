Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Министр энергетики Украины назвал причину блэкаута в стране

    • 31 января, 2026
    • 14:39
    Министр энергетики Украины назвал причину блэкаута в стране

    Между энергосистемами Румынии, Молдовы и Украины 31 января произошло технологическое нарушение с одновременным отключением электросети, это привело к каскадному отключению электроэнергии в стране.

    Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в соцсетях.

    "Сегодня в 10:42 по местному времени произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины", - сообщил Шмыгаль.

    По его словам, ошибка, произошедшая в энергосистеме привела к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях.

    В настоящее время в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях применены специальные графики аварийных отключений.

    "Энергетики "Укрэнерго" работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен", - отметил Шмыгаль.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что уже заслушал доклады премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля по аварийной ситуации в энергосистеме Украины.

