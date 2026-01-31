В Молдове наблюдаются проблемы с энергоснабжением из-за сбоя в энергосистеме Украины
Другие страны
- 31 января, 2026
- 14:28
В Молдове возникли проблемы с энергоснабжением из-за серьезных проблем в энергосистеме Украины.
Как передает Report, об этом сообщило министерство энергетики Молдовы.
"Оператор системы передачи электроэнергии Moldelectrica проводит аварийные работы для стабилизации ситуации. В ряде населенных пунктов электроснабжение уже удалось восстановить", - отмечает Минэнерго.
В свою очередь, украинские СМИ сообщают, что в связи с аварией в энергосистеме Украины в настоящее время отсутствует водоснабжение во всех районах Киева.
Кроме этого, из-за сбоя временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов в метро Киева.
14:28
