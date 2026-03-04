Туристический потенциал Азербайджана представлен в Германии

Туристический потенциал Азербайджана представлен на выставке ITB Berlin 2026 в Германии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В рамках выставки с 3 по 5 марта на национальном стенде проходят B2B-встречи с участием 13 промышленных партнеров, включая ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), отели и турагентства, на которых обсуждаются возможности сотрудничества.

Национальный стенд посетил также посол Азербайджана в Германии Насими Агаев.