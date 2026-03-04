Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Туристический потенциал Азербайджана представлен в Германии

    Туризм
    • 04 марта, 2026
    • 17:27
    Туристический потенциал Азербайджана представлен в Германии

    Туристический потенциал Азербайджана представлен на выставке ITB Berlin 2026 в Германии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

    В рамках выставки с 3 по 5 марта на национальном стенде проходят B2B-встречи с участием 13 промышленных партнеров, включая ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), отели и турагентства, на которых обсуждаются возможности сотрудничества.

    Национальный стенд посетил также посол Азербайджана в Германии Насими Агаев.

    Azərbaycanın turizm potensialı Almaniyada nümayiş etdirilir
    Azerbaijan showcases tourism at ITB Berlin 2026
    Лента новостей