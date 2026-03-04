Azərbaycanın turizm potensialı Almaniyada nümayiş etdirilir
- 04 mart, 2026
- 16:55
Azərbaycanın turizm potensialı Almaniyada keçirilən "ITB Berlin 2026" sərgisində tanıdılır.
"Report" bu barədə Dövlət Turizm Agentliyinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, 3-5 mart tarixlərini əhatə edən sərgidə Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə milli stenddə "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL), hotellər, turizm agentlikləri daxil olmaqla 13 sənaye tərəfdaşının iştirakı ilə ölkə turizminin təbliği və təşviqi məqsədilə B2B görüşlər keçirilir və əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilir.
Sərgi çərçivəsində milli stenddə "Gizli xəzinələr: təcrübələrin kəşfi" mövzusunda Azərbaycanın dağ piyada marşrutları haqqında və tarixi İpək Yolu irsini əks etdirən təqdimatın da nümayişi planlaşdırılır.
Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Nəsimi Ağayev milli stendi ziyarət edib.
Xatırladaq ki, Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən Alman Səyahət Assosiasiyasının üzvləri üçün ölkəmizin turizm potensialı barədə təqdimat keçirilib. Görüşdə Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müavini Azadə Hüseynova və Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Nəsimi Ağayev çıxış ediblər.
2025-ci il ərzində 11 % artımla Almaniyadan Azərbaycana 24 mindən çox xarici ziyarətçi səfər edib.