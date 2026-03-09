İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Zelenski: ABŞ-nin təklif etdiyi görüş təxirə salınır

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 21:21
    Zelenski: ABŞ-nin təklif etdiyi görüş təxirə salınır

    ABŞ və Ukraynanın danışıqlar qruplarının bu həftəyə planlaşdırılan görüşü İran ətrafındakı vəziyyətin gərginləşməsi səbəbindən təxirə salınır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ölkənin danışıqlar komandası ilə keçirilən müşavirənin yekunları üzrə bildirib.

    "Faktiki olaraq 24/7 Amerika tərəfi ilə əlaqə saxlayırıq. Hazırda tərəfdaşların prioriteti və bütün diqqəti (cəmlənib - red.) İran ətrafındakı vəziyyətədir və bu səbəbdən Amerika tərəfinin təklifi ilə bu həftəyə planlaşdırılan görüş təxirə salınır. Lakin Ukrayna müharibənin başa çatması baxımından kömək edə biləcək və reallığa uyğun olacaq formatda istənilən an görüşə hazırdır", - o qeyd edib.

    Zelenski həmçinin Yaxın Şərqdəki vəziyyətdən Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəni davam etdirmək, ikinci cəbhə açmaq xeyrinə manipulyasiya edilməsinin yolverilməzliyini qeyd edərək, ABŞ, İsrail və İran arasındakı hərbi münaqişə gedişatında qonşu dövlətlərə endirilən zərbələri pisləyib.

    Volodimir Zelenski ABŞ-nin İrana hücumu Rusiya
    Зеленский: Предложенная США встреча на этой неделе откладывается

