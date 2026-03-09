Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Зеленский: Предложенная США встреча на этой неделе откладывается

    Запланированная на текущую неделю встреча переговорных групп США и Украины откладывается из-за эскалации ситуации вокруг Ирана.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с украинской переговорной командой.

    "Важно, что фактически 24/7 мы поддерживаем связь с американской стороной. На данный момент приоритет партнеров и всё внимание (состредоточены - ред.) на ситуации вокруг Ирана, и из-за этого встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается. Но Украина готова ко встрече в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны", - отметил он.

    Зеленский также отметил недопустимость манипулирования ситуацией на Ближнем Востоке в пользу продолжения войны РФ против Украины, открытия второго фронта, осудив удары по соседним государствам в ходе военного конфликта между США, Израилем и Ираном.

    Лента новостей