İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Sərnişin: Prezidentimizin sayəsində hava yolumuz açıldı

    Daxili siyasət
    • 09 mart, 2026
    • 21:11
    Sərnişin: Prezidentimizin sayəsində hava yolumuz açıldı

    Prezidentimizin sayəsində hava yolumuz açıldı. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana da təşəkkür edirik. O da bu məsələdə çox dəstək oldu. Yolumuz bağlananda ikinci yolumuz məhz Türkiyədən, İğdırdan oldu.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu sözləri jurnalistlərə müsahibəsində Bakı-Naxçıvan-Bakı reysi bərpa olunduqdan sonra həmin reyslə Naxçıvana qayıdan ilk sərnişinlərdən olan Lətif Mehdiyev deyib.

    Sərnişin yeddi ildir ki, Naxçıvana gəlmədiyini deyib: "Uzun müddətdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasına gəlişim bu günə təsadüf etdi. Düşünürəm ki, ayağım uğurlu oldu, reyslər bərpa edildi. Bir daha dövlətimizə bizim üçün yaradılan şəraitə görə minnətdarlıq edirəm".

    İlham Əliyev Naxçıvan İran Raket
    Пассажир: Благодаря нашему Президенту воздушное сообщение восстановлено

    Son xəbərlər

    21:30

    Albaniya İranın Türkiyəyə qarşı ballistik raket hücumunu pisləyib

    Region
    21:21

    Zelenski: ABŞ-nin təklif etdiyi görüş təxirə salınır

    Digər ölkələr
    21:11

    Sərnişin: Prezidentimizin sayəsində hava yolumuz açıldı

    Daxili siyasət
    21:04
    Foto
    Video

    "Avroviziya 2026": Azərbaycan təmsilçisinin mahnı və klipi təqdim olunub

    İncəsənət
    21:01
    Foto

    Bahar Muradova BMT-də Türk Dövlətləri Təşkilatı adından çıxış edib

    Xarici siyasət
    20:50

    İsrailin zərbələri Livanda 486 nəfəri öldürüb

    Digər ölkələr
    20:48

    Paşinyan Aİ-nin Yaxın Şərq ölkələrinin liderləri ilə videokonfransında iştirak edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:41

    G7 ölkələri strateji neft ehtiyatlarını hələ bazara çıxarmayacaq

    Energetika
    20:34
    Foto

    Brüsseldəki "Azərbaycan Evi"ndə Beynəlxalq Qadınlar Günü qeyd olunub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti