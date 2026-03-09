Пассажир: Благодаря нашему Президенту воздушное сообщение восстановлено
- 09 марта, 2026
- 21:21
Благодаря нашему Президенту наше воздушное сообщение восстановлено. Мы также благодарим Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он тоже оказал большую поддержку в этом вопросе. Когда наш путь был перекрыт, нашим вторым маршрутом стал именно путь через Турцию, из Игдыра.
Как сообщает местное бюро Report, об этом в беседе с журналистами заявил Лятиф Мехтиев - один из первых пассажиров, вернувшихся в Нахчыван этим рейсом после восстановления маршрута Баку-Нахчыван-Баку.
Пассажир отметил, что не приезжал в Нахчыван семь лет:
"После долгого перерыва мой приезд в Нахчыванскую Автономную Республику пришелся именно на сегодняшний день. Думаю, моя нога оказалась счастливой - рейсы были восстановлены. Еще раз выражаю благодарность нашему государству за созданные для нас условия".