Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Пассажир: Благодаря нашему Президенту воздушное сообщение восстановлено

    Внутренняя политика
    • 09 марта, 2026
    • 21:21
    Пассажир: Благодаря нашему Президенту воздушное сообщение восстановлено

    Благодаря нашему Президенту наше воздушное сообщение восстановлено. Мы также благодарим Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он тоже оказал большую поддержку в этом вопросе. Когда наш путь был перекрыт, нашим вторым маршрутом стал именно путь через Турцию, из Игдыра.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом в беседе с журналистами заявил Лятиф Мехтиев - один из первых пассажиров, вернувшихся в Нахчыван этим рейсом после восстановления маршрута Баку-Нахчыван-Баку.

    Пассажир отметил, что не приезжал в Нахчыван семь лет:

    "После долгого перерыва мой приезд в Нахчыванскую Автономную Республику пришелся именно на сегодняшний день. Думаю, моя нога оказалась счастливой - рейсы были восстановлены. Еще раз выражаю благодарность нашему государству за созданные для нас условия".

    пассажиры Нахчыван пассажироперевозки воздушное сообщение
    Sərnişin: Prezidentimizin sayəsində hava yolumuz açıldı
    Ты - Король

    Последние новости

    21:21

    Пассажир: Благодаря нашему Президенту воздушное сообщение восстановлено

    Внутренняя политика
    21:16
    Фото

    "Евровидение-2026": Представлен клип на азербайджанскую песню Just Go

    Искусство
    21:12
    Фото

    Бахар Мурадова выступила в ООН от имени ОТГ

    Внешняя политика
    21:05

    Зеленский: Предложенная США встреча на этой неделе откладывается

    Другие страны
    20:50

    Натаван Гусейнова: Мы безмерно благодарны нашему Президенту за проявленное внимание

    Внутренняя политика
    20:41

    Пашинян принял участие в видеоконференции ЕС с лидерами стран Ближнего Востока - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:31

    В Ливане число погибших из-за израильских ударов достигло 486

    Другие страны
    20:19

    Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили пути деэскалации в регионе - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    20:11
    Видео

    Эрдоган: Мы выступаем против кровопролития

    В регионе
    Лента новостей