Пассажир: Благодаря нашему Президенту воздушное сообщение восстановлено

Благодаря нашему Президенту наше воздушное сообщение восстановлено. Мы также благодарим Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он тоже оказал большую поддержку в этом вопросе. Когда наш путь был перекрыт, нашим вторым маршрутом стал именно путь через Турцию, из Игдыра.

Как сообщает местное бюро Report, об этом в беседе с журналистами заявил Лятиф Мехтиев - один из первых пассажиров, вернувшихся в Нахчыван этим рейсом после восстановления маршрута Баку-Нахчыван-Баку.

Пассажир отметил, что не приезжал в Нахчыван семь лет:

"После долгого перерыва мой приезд в Нахчыванскую Автономную Республику пришелся именно на сегодняшний день. Думаю, моя нога оказалась счастливой - рейсы были восстановлены. Еще раз выражаю благодарность нашему государству за созданные для нас условия".