Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Туристический потенциал Азербайджана представлен в Австрии

    Туризм
    • 02 октября, 2026
    • 18:55
    Туристический потенциал Азербайджана представлен в Австрии

    Бюро по туризму Азербайджана приняло участие в мероприятии AVIAREPS Around the World Roadshow - Austria 2026 в Вене.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, на мероприятии Азербайджан был представлен как туристическое направление, предлагающее культурный туризм, городские туры и активный отдых.

    В мероприятии приняли участие около 40 туристических агентов и туроператоров. Участникам была предоставлена информация о туристических возможностях Азербайджана, в том числе о туристическом потенциале Баку и Шеки, наследии Шелкового пути, а также о горных пешеходных маршрутах и возможностях зимнего туризма.

    Отметим, что январе-августе 2026 года число туристов, прибывших в Азербайджан из Австрии, увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Туристический потенциал Азербайджана представлен в Австрии
    Туристический потенциал Азербайджана представлен в Австрии
    Туристический потенциал Азербайджана представлен в Австрии
    Туристический потенциал Азербайджана представлен в Австрии

    Туризм в Азербайджане
    Фото
    Azərbaycanın turizm potensialı Avstriyada təqdim edilib
    Фото
    Azerbaijan's tourism potential showcased in Austria
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