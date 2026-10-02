Туристический потенциал Азербайджана представлен в Австрии

Бюро по туризму Азербайджана приняло участие в мероприятии AVIAREPS Around the World Roadshow - Austria 2026 в Вене.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, на мероприятии Азербайджан был представлен как туристическое направление, предлагающее культурный туризм, городские туры и активный отдых.

В мероприятии приняли участие около 40 туристических агентов и туроператоров. Участникам была предоставлена информация о туристических возможностях Азербайджана, в том числе о туристическом потенциале Баку и Шеки, наследии Шелкового пути, а также о горных пешеходных маршрутах и возможностях зимнего туризма.

Отметим, что январе-августе 2026 года число туристов, прибывших в Азербайджан из Австрии, увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.