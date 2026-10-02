İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycanın turizm potensialı Avstriyada təqdim edilib

    Turizm
    • 02 oktyabr, 2026
    • 18:13
    Azərbaycanın turizm potensialı Avstriyada təqdim edilib

    Azərbaycan Turizm Bürosu (ATB) Avstriyanın Vyana şəhərində keçirilən "AVIAREPS Around the World Roadshow - Austria 2026" tədbirində iştirak edib.

    "Report" Dövlət Turizm Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycan mədəni turizm, İpək Yolu irsi, şəhər turları, macəra və aktiv istirahət imkanları təklif edən turizm istiqaməti kimi təqdim olunub.

    Tədbirdə 40-a yaxın səyahət agentləri və turoperatorları iştirak edib. İştirakçılara Azərbaycanın turizm imkanları, o cümlədən Bakı və Şəki şəhərlərinin turizm potensialı, ölkənin İpək Yolu irsi, həmçinin dağ piyada marşrutları və qış turizm imkanları haqqında məlumat verilib.

    ATB həmçinin aparıcı səyahət agentləri ilə fərdi görüşlər keçirərək mümkün əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib, Azərbaycanı Avstriya bazarında daha geniş şəkildə tanıtmaq üçün yeni imkanları nəzərdən keçirib.

    Qeyd edək ki, Avstriya bazarından Azərbaycana artan maraq turist səfərlərinin sayında da özünü göstərir. Belə ki, 2026-cı ilin yanvar-avqust aylarında Avstriyadan Azərbaycana gələn ziyarətçilərin sayı 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5 % artıb.

    Azərbaycanın turizm potensialı Avstriyada təqdim edilib
    Azərbaycanın turizm potensialı Avstriyada təqdim edilib
    Azərbaycanın turizm potensialı Avstriyada təqdim edilib
    Azərbaycanın turizm potensialı Avstriyada təqdim edilib
    Dövlət Turizm Agentliyi Azərbaycan Turizm Bürosu (ATB) Avstriya Azərbaycan turizmi
    Foto
    Туристический потенциал Азербайджана представлен в Австрии
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    Azerbaijan's tourism potential showcased in Austria
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