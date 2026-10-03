İranda dənizçilik fəaliyyətləri müvəqqəti qadağan edilib
Region
- 03 oktyabr, 2026
- 06:25
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İranda dənizçilik fəaliyyətləri qadağan edilib.
"Report" bu barədə "Fars" agentliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hava şəraiti ilə əlaqədar bazar ertəsinə qədər dənizində üzmək və balıqçılıq qadağan olunub.
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