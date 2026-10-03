Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaq
Digər ölkələr
- 03 oktyabr, 2026
- 03:46
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ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa tətbiq etməyəcək.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə jurnalistlərlə söhbətində bildirib.
"Əslində, Avropa əla davrandı, çünki orada dövriyyədə çoxlu dizel yanacağı var. Onların dizeli var. Onlar dizeldən əksər digər ölkələrə nisbətən dəfələrlə çox istifadə edirlər və sadəcə möhtəşəm hərəkət etdilər", - o bildirib.
Prezident əlavə edib ki, dizel yanacağının ixracına qadağa qoyulması məsələsinə heç vaxt baxılmayıb.
Daha əvvəl Tramp bildirmişdi ki, Avropa ölkələri öz ehtiyatlarından əhəmiyyətli həcmdə dizel yanacağını sərbəst buraxmağa razılaşıb.
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