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    Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 03:07
    Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива

    США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

    "По сути, Европа поступила отлично, потому что там в обороте много дизельного топлива. У них есть дизель. Они используют дизель в разы больше, чем большинство других стран, и поступили просто великолепно", - сказал он.

    Президент добавил, что вопрос о введении запрета на экспорт дизельного топлива никогда не рассматривался.

    Ранее Трамп сообщил, что европейские страны согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов.

    Дональд Трамп Дизельное топливо Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaq
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