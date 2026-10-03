Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива
Другие страны
- 03 октября, 2026
- 03:07
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США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
"По сути, Европа поступила отлично, потому что там в обороте много дизельного топлива. У них есть дизель. Они используют дизель в разы больше, чем большинство других стран, и поступили просто великолепно", - сказал он.
Президент добавил, что вопрос о введении запрета на экспорт дизельного топлива никогда не рассматривался.
Ранее Трамп сообщил, что европейские страны согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов.
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