Туристические возможности Азербайджана представлены в Таиланде
Туризм
- 22 января, 2026
- 10:16
21 января Бюро по туризму Азербайджана приняло участие в B2B-встречах в рамках туристической выставки Thai International Travel Fair Business Matching (TITF B2B) в столице Таиланда Бангкоке.
Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму, в рамках мероприятия состоялось около 30 встреч с ведущими туристическими агентствами Таиланда.
В ходе встреч тайская сторона была проинформирована о культурном наследии Азербайджана, его уникальной природе, возможностях оздоровительного туризма, традициях виноделия и потенциале зимних видов спорта.
Последние новости
10:58
В Азербайджане в 2026 году произошло 5 ДТП с наездом на пешеходовПроисшествия
10:57
Медь подорожала после решения Трампа об отказе от пошлин на товары из ЕвропыФинансы
10:53
В Азербайджане за сутки изъято 6 автоматов и 1 пулеметПроисшествия
10:53
Фото
SOCAR приобрела долю в одном из крупнейших нефтегазовых месторождений АфрикиЭнергетика
10:51
Азербайджанский судья по футзалу назначен на матч сборной АрменииФутбол
10:44
В Бузовне 14-летний подросток умер от отравления угарным газомПроисшествия
10:41
В ММ пройдет конференция, посвященная 103-летию со дня рождения Гейдара АлиеваМилли Меджлис
10:38
Самолет рейса Магадан-Москва выкатился за пределы взлетно-посадочной полосыВ регионе
10:33