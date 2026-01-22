Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Туристические возможности Азербайджана представлены в Таиланде

    Туризм
    • 22 января, 2026
    • 10:16
    Туристические возможности Азербайджана представлены в Таиланде

    21 января Бюро по туризму Азербайджана приняло участие в B2B-встречах в рамках туристической выставки Thai International Travel Fair Business Matching (TITF B2B) в столице Таиланда Бангкоке.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму, в рамках мероприятия состоялось около 30 встреч с ведущими туристическими агентствами Таиланда.

    В ходе встреч тайская сторона была проинформирована о культурном наследии Азербайджана, его уникальной природе, возможностях оздоровительного туризма, традициях виноделия и потенциале зимних видов спорта.

