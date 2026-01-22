İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanın turizm imkanları Tailandda tanıdılıb

    Turizm
    • 22 yanvar, 2026
    • 09:50
    Azərbaycanın turizm imkanları Tailandda tanıdılıb

    Yanvarın 21-də Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosu Tailandın paytaxtı Banqokda keçirilən "Thai International Travel Fair Business Matching (TITF B2B)" turizm sərgisi çərçivəsində keçirilən B2B görüşlərdə iştirak edib.

    "Report" bu barədə Agentliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, tədbir çərçivəsində Tailandın aparıcı turizm agentlikləri ilə 30-a yaxın görüş keçirilib.

    Görüşlərdə tailandlı tərəflərə Azərbaycanın mədəni irsi, təbiəti, sağlamlıq turizmi imkanları, şərabçılıq ənənələri və qış idmanı növləri üzrə potensialı barədə məlumat verilib.

    Dövlət Turizm Agentliyi Azərbaycan Turizm Bürosu Tailand
    Foto
    Туристические возможности Азербайджана представлены в Таиланде

    Son xəbərlər

    10:07

    Trampın Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi Türkmənistana səfər edəcək

    Digər ölkələr
    10:05

    Ramin Məmmədov Qobustanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Din
    10:02

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutacaq

    Komanda
    10:00

    ABŞ və Azərbaycan ilk ikitərəfli biznes missiyası hazırlayır

    Biznes
    09:55

    Milli Məclisdə təhsil haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlanması təklif edilib

    Milli Məclis
    09:52

    Milli Məclisdə xaricdə təhsil almış məzunlarla əlaqədar dinləmənin keçirilməsi təklif olunub

    Milli Məclis
    09:50
    Foto

    Azərbaycanın turizm imkanları Tailandda tanıdılıb

    Turizm
    09:46

    Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:46

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura start verilir

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti