Туристические возможности Азербайджана представлены в Таиланде
Туризм
- 28 августа, 2025
- 12:02
Бюро по туризму Азербайджана совместно с ЗАО "Туристический центр Шахдаг" и другими партнерами представляет туристические возможности страны на выставке PATA Travel Mart 2025 в столице Таиланда Бангкоке.
Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму Азербайджана, на выставке посетителям стенда предоставляется подробная информация о стране и оцениваются потенциальные возможности сотрудничества.
В рамках выставки генеральный директор PATA Нур Ахмад Хамид встретился с представителями Бюро и обсудил развитие и последние инновации в сфере туризма.
Посол Азербайджана в Таиланде Эльчин Баширов также посетил национальный стенд.
