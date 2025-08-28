    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    • 28 августа, 2025
    • 12:02
    Туристические возможности Азербайджана представлены в Таиланде

    Бюро по туризму Азербайджана совместно с ЗАО "Туристический центр Шахдаг" и другими партнерами представляет туристические возможности страны на выставке PATA Travel Mart 2025 в столице Таиланда Бангкоке.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму Азербайджана, на выставке посетителям стенда предоставляется подробная информация о стране и оцениваются потенциальные возможности сотрудничества.

    В рамках выставки генеральный директор PATA Нур Ахмад Хамид встретился с представителями Бюро и обсудил развитие и последние инновации в сфере туризма.

    Посол Азербайджана в Таиланде Эльчин Баширов также посетил национальный стенд.

     

    Azərbaycanın turizm imkanları Tailandda nümayiş etdirilir
    Azerbaijan promotes tourism potential at PATA Travel Mart 2025

