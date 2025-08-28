Azərbaycanın turizm imkanları Tailandda nümayiş etdirilir
- 28 avqust, 2025
- 11:42
Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosu (ATB) "Şahdağ Turizm Mərkəzi" QSC və digər tərəfdaşlarla birgə Tailandın paytaxtı Banqkokda keçirilən "PATA Travel Mart 2025" (PTM) sərgisində ölkəmiznin turizm imkanlarını nümayiş etdirir.
"Report" Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, sərgidə stend ziyarətçilərinə ölkə haqqında ətraflı məlumat verilir və potensial əməkdaşlıq imkanları qiymətləndirilir.
Tədbir zamanı PATA-nın baş icraçı direktoru Nur Əhməd Hamid ATB nümayəndələri ilə görüşərək turizm sahəsində inkişaf və son yeniliklər barədə fikir mübadiləsi aparıb.
Azərbaycanın Tailanddakı səfiri Elçin Bəşirov milli stendi ziyarət edib.
Asiya-Sakit okean regionunun beynəlxalq turizm sərgilərindən biri olan PTM şəbəkələşmə, biznesin inkişafı və tərəfdaşlıqların qurulması üçün mühüm platformadır.