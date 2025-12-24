İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Ərdoğan liviyalı həmkarına Baş Qərargah rəisinin ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

Region

• 24 dekabr, 2025

• 22:36

    Region
    • 24 dekabr, 2025
    • 22:36
    Ərdoğan liviyalı həmkarına Baş Qərargah rəisinin ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Liviya Dövləti Prezident Şurasının Sədri Məhəmməd Yunis Əl-Mənfi ilə telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Burhanettin Duran "X" sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb.

    O qeyd edib ki, R.T. Ərdoğan Liviya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ordu generalı Məhəmməd Əli Əhməd Əl Haddadın həlak olduğu qəza ilə bağlı Mənfiyə başsağlığı verib, hadisə yerində araşdırmanın fasiləsiz davam etdiyini onun diqqətinə çatdırıb.

    Ərdoğan bildirib ki, iki ölkə arasındakı əlaqələr güclüdür və Türkiyə Liviyaya dəstək verməyə davam edəcək.

    Xatırladaq ki, Ankaradan Tripoliyə uçan "9H-DFJ" nömrəli "Falcon 50" biznes təyyarəsi ilə dekabrın 23-ü saat 20:52-də əlaqə kəsilib. Haymana yaxınlığında təyyarədən təcili eniş tələbi alınıb, lakin təyyarə ilə əlaqə sonradan bərpa olunmayıb və bir müddət sonra təyyarənin qəzaya uğradığı məlum olub.

    Эрдоган выразил соболезнования ливийскому коллеге в связи с гибелью главы Генштаба

