Эрдоган выразил соболезнования ливийскому коллеге в связи с гибелью главы Генштаба

    • 24 декабря, 2025
    • 22:49
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с председателем Президентского совета Ливии Мохаммедом Юнисом Аль-Манфи выразил соболезнования в связи с гибелью главы Генштаба ливийских ВС при крушении самолета.

    Как сообщает Report, об этом в социальной сети X написал глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

    Он отметил, что Эрдоган выразил соболезнования Манфи в связи с аиакатастрофой, в которой погиб начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ливии генерал армии Мухаммед Али аль-Хаддад, и довел до его сведения, что расследование на месте происшествия продолжается непрерывно.

    Турецкий лидер добавил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Триполи.

    Напомним, что бизнес-джет Falcon 50, следовавший из Анкары в Триполи, разбился 23 декабря. Помимо Аль-Хаддада, в результате крушения погибли начальник штаба сухопутных войск, генерал-лейтенант Фитори Грибиль, директор Управления военной промышленности, бригадный генерал Махмуд аль-Каттиви, советник начальника штаба Мохаммед аль-Асави Диаб и фотокорреспондент Мохаммед Омар Ахмед Махджуб.

    Реджеп Тайип Эрдоган Турция соболезнования Ливия крушение самолета
    Ərdoğan liviyalı həmkarına Baş Qərargah rəisinin ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

