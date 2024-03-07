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Туристические возможности Азербайджана представлены в Германии

Туристические возможности Азербайджана представлены в Германии Туристические возможности Азербайджана представлены на крупнейшей в мире туристической выставке ITB Berlin в Германии.
Туризм
7 марта 2024 г. 17:30
Туристические возможности Азербайджана представлены в Германии

Туристические возможности Азербайджана представлены на крупнейшей в мире туристической выставке ITB Berlin в Германии.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, на национальном стенде Азербайджан представлен 13 гостиницами и туристическими компаниями, а также национальным перевозчиком ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

В рамках выставки проводятся встречи в формате B2B с представителями туриндустрии из других стран, оцениваются возможности сотрудничества. Посетителям предоставляется информация об истории Азербайджана, культурных объектах, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, национальной кухне, опыте "Slow Food" и "Slow Wine" и в целом о туристических возможностях страны.

На выставке через очки виртуальной реальности (VR) демонстрируются кадры с туристическими возможностями Азербайджана.

Национальный стенд, созданный при организации Госагентства по туризму и Бюро туризма, посетили посол Азербайджана в Германии Насими Агаев, генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили, президент и главный исполнительный директор Всемирного совета по путешествиям и туризму Джулия Симпсон.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan showcasing tourism opportunities in Germany
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları Almaniyada nümayiş etdirilir

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