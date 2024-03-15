Туристические возможности Азербайджана представлены в Австрии

Государственное агентство по туризму организовало участие представителей туристической отрасли Азербайджана на проходящей в Вене (Австрия) выставке Ferien-Messe Wien.

Государственное агентство по туризму организовало участие представителей туристической отрасли Азербайджана на проходящей в Вене (Австрия) выставке Ferien-Messe Wien.

Как сообщает Report, страну на выставке представляют Бюро по туризму Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские авиалинии", а также компании, задействованные в сфере гостиничного и туристического бизнеса.

В первые два дня выставки, которая продлится до 17 марта, проводятся встречи в формате B2B (Business to Business), а в последующие дни - в формате B2C (Business to Customer).

Посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли побывал на выставке и посетил национальный стенд.