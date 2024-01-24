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Туристические возможности Азербайджана демонстрируются в Испании

Туристические возможности Азербайджана демонстрируются в Испании При организации Государственного агентства по туризму и Бюро туризма Азербайджана совместно с четырьмя местными партнерами туристические возможности Азербайджана демонстрируются на туристической выставке FITUR в Мадриде.
Туризм
24 января 2024 г. 15:34
Туристические возможности Азербайджана демонстрируются в Испании

При организации Государственного агентства по туризму и Бюро туризма Азербайджана совместно с четырьмя местными партнерами туристические возможности Азербайджана демонстрируются на туристической выставке FITUR в Мадриде.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Отмечается, что на выставке, которая считается одним из престижных туристических мероприятий в испаноязычных странах, проводятся встречи в формате B2B с туроператорами и туристическими агентствами из ряда стран Европы и Латинской Америки, а также авиа- и рекламными компаниями.

В рамках встреч будет представлена обширная информация о туристическом потенциале Азербайджана, будут демонстрироваться образцы национальной кухни, возможности виноделия, гольфа, а также зимнего туризма, горнолыжных курортов, делового туризма и др.

Стенд нашей страны посетил посол Азербайджана в Испании, а также постоянный представитель при Всемирной туристической организации Рамиз Гасанов.

В выставке, которая продлится до 28 января, принимают участие более 9 тыс. компаний из 152 стран. Ожидается, что ее посетят более 150 тыс. человек.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's tourism opportunities promoted in Spain
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları İspaniyada təbliğ olunur

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