В 2023 году 7% туристов, прибывших в Иран, составили граждане Азербайджана

В 2023 году на долю граждан Азербайджана пришлось 7% общего числа посетивших Иран туристов.

В 2023 году на долю граждан Азербайджана пришлось 7% общего числа посетивших Иран туристов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщил Всемирный совет по путешествиям и туризму.

Согласно информации, в прошлом году туристическая индустрия Ирана выросла на 21%, что свидетельствует о восстановлении после пандемии коронавируса (COVID-19).

За отчетный период доля туристического сектора в национальной экономике составила 4,7%, при этом 6,6% населения или около 1,6 млн человек занято в этом секторе.