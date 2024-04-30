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В 2023 году 7% туристов, прибывших в Иран, составили граждане Азербайджана

В 2023 году 7% туристов, прибывших в Иран, составили граждане Азербайджана В 2023 году на долю граждан Азербайджана пришлось 7% общего числа посетивших Иран туристов.
Туризм
30 апреля 2024 г. 11:05
В 2023 году 7% туристов, прибывших в Иран, составили граждане Азербайджана

В 2023 году на долю граждан Азербайджана пришлось 7% общего числа посетивших Иран туристов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщил Всемирный совет по путешествиям и туризму.

Согласно информации, в прошлом году туристическая индустрия Ирана выросла на 21%, что свидетельствует о восстановлении после пандемии коронавируса (COVID-19).

За отчетный период доля туристического сектора в национальной экономике составила 4,7%, при этом 6,6% населения или около 1,6 млн человек занято в этом секторе.

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Версия на английском языке Azerbaijani travelers account for 7% of total tourists visited Iran in 2023
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşları ötən il İrana turist axınında 7 % paya malik olub

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