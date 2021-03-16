Тайский остров готов открыться для туристов после вакцинации населения

Ожидается, что в марте правительство Таиланда утвердит планы по созданию "паспортов вакцинации" и сокращению срока карантина для иностранцев

Тайский остров Самуи объявил о намерении открыть границы для иностранных туристов при условии вакцинации от коронавируса 70 процентов своего населения. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Ратчапорн Пулсавади, президент Туристической ассоциации Самуи, заявил, что правительство острова сделает все возможное, чтобы в наступающем сезоне начать полноценно конкурировать с другими странами за привлечение зарубежных гостей. Он отметил, что вся инфраструктура Самуи ориентирована именно на иностранцев, поэтому без них весь последний год экономика острова балансировала на грани банкротства.

Ратчапорн также отметил, что вакцинированные туристы, прибывающие на Самуи, смогут путешествовать без карантина также и на соседние острова Ко Тао, излюбленное место для дайвинга, и Ко Панган, где каждый месяц во время полнолуния проводится знаменитая вечеринка Full Moon Party.

Ожидается, что в марте правительство Таиланда утвердит планы по созданию "паспортов вакцинации" и сокращению срока карантина для иностранцев.